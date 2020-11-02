حصة بوحميد: فرحة وطنية

دبي (الاتحاد)

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: إن «يوم العَلَم» تعبير وطني وتأكيد متجدد لوحدة المصير و«البيت متوحد»، وهو يوم فرح وطني تتداخل فيه مشاعر الولاء والانتماء والفخر والإباء، وتتجسّد فيه أبلغ صور التلاحم بين أبناء الوطن، من أجل الوطن.

وأضافت معاليها أن «يوم العلم» فرحة وطنية عامة مكللة بمشاعر الولاء والانتماء للوطن والقيادة معاً، مشيرة معاليها إلى أن العلَم يزداد علواً في نفوس أبناء الإمارات في هذا اليوم، لكنه يبقى شامخاً وعالياً طوال أيام العام، لأنه رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

* حصة بوحميد

وزيرة تنمية المجتمع