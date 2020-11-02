ميثاء الشامسي: نلتزم بقيمنا

أبوظبي (وام)‏

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أن «يوم العلم» مناسبة وطنية يجسد فيها أبناء الإمارات سنوياً أسمى معاني الوحدة والتلاحم، والذي يعد خير تعبير عن التزامهم بالقيم التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتأكيداً على مواصلة النهج بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

* ميثاء الشامسي

وزيرة دولة