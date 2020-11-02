ناصر الهاملي: نموذج التقدم والنماء

أبوظبي (وام)

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: إن الاحتفال بمناسبة يوم العلم يجسد أبهى صور التلاحم الوطني والالتفاف حول القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأكد معاليه، أن هذه المناسبة تعزز في نفوس أبناء الوطن ما غرسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، من معاني الوفاء والانتماء للوطن الغالي الذي أصبح نموذجاً عالمياً في التقدم والنماء والتسامح وقبول الآخر والتعايش بين مختلف ثقافات العالم على هذه الأرض الطيبة.

* ناصر الهاملي

وزير الموارد البشرية والتوطين