حمدان مسلم المزروعي: شامخ بين الأمم

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس: إن يوم العلم مناسبة وطنية غالية لشكر القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات على جهودهم العظيمة في رفعة راية الوطن لتبقى شامخة بين الأمم.

* حمدان مسلم المزروعي

رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس