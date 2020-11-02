حنيف القاسم: استكمال نهج المؤسسين

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، أن احتفال الدولة بيوم العلم يعكس صوراً رائعة للتلاحم بين الشعب وقيادته الوطنية، وأضاف أن القيادة الرشيدة تكمل نهج المؤسسين المبارك، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

* حنيف القاسم

عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية