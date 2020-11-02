حامد السويدي: رمز قوتنا

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون: «نحتفل «بيوم العلم»، هذا اليوم لنجدد فيه ولاءنا والتحامنا ووحدتنا والتفافنا حول قيادتنا وامتناننا لمؤسسي دولتنا، فإن هذا العلم هو رمز قوتنا ومصدر فخر وكرامة وتقدير للتضحيات التي أبقته مرفوعاً شامخاً، بفضل جهودهم وإنجازاتهم وما وضعوه من أُسس ودعائم ساهمت فيما وصلنا إليه اليوم، وحجزت لدولة الإمارات مكاناً متقدماً بين الأمم والشعوب. ومواصلة رفع العلم خفاقاً في كل مكان تجدد العهد على مواصلة هذه المسيرة الخالدة الحافلة بالإنجازات والنجاحات في جميع المحافل المحلية الإقليمية والدولية».

* حامد بن محمد خليفة السويدي

مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون