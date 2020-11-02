أحمد محمد الخاطري: نجدد عهد الانتماء

رأس الخيمة (وام)

قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن دولة الإمارات تحتفي في كل عام بمناسبة يوم العلم في الثالث من نوفمبر من كل عام، الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم، فهي مناسبة عظيمة غالية على قلوبنا وفرصة لنعبر عن مشاعرنا وحبنا لقائد الوطن تقديراً واعتزازاً بسموه.

وأضاف: في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب أبناء الإمارات، نجدد عهد الانتماء والولاء للوطن وقيادته تحت راية واحدة مجتمعين حولها.

* أحمد محمد الخاطري

رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة