سعيد الغفلي: يوم عز ومجد

أبوظبي (وام)

قال الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن مبادرة يوم العلم مناسبة وطنية ترسخ أسمى معاني الحب والولاء للوطن وقيادته الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لتكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم، وليكون شعب الإمارات من أسعد شعوب العالم.

وأوضح بأن هذا اليوم يوم عز ومجد وفخر وشموخ لجميع أبناء الوطن، ونحن نستقي من حكمة قيادتنا الرشيدة الرؤية السديدة بعيدة المدى لبناء المستقبل المشرق لدولة الإمارات.

* سعيد الغفلي

الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي