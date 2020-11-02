احتفالاً بيوم العلم.. مواطن يتكفل بعلاج 25 مريضاً

سعيد أحمد (أم القيوين)

احتفالاً بيوم العلم، وبالتنسيق مع جمعية أم القيوين الخيرية، بادر مواطن في الإمارة بتسديد رسوم علاج حالات مرضية مزمنة من جنسيات مختلفة، لإدخال السعادة إلى قلوبهم، وتكفل المواطن بتسديد رسوم علاج 25 حالة مسجلة لدى الجمعية لمدة شهر، من الذين عجزوا عن شراء الأدوية بسبب ظروفهم المادية. وقال عيسى علي بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية: إن المواطن ساهم في تسديد رسوم علاج أكثر من 117 حالة مرضية خلال عامين، كما قدم مساعدات إنسانية لبعض الحالات، التي تمت دراستها بناءً على التقارير الطبية، مثمناً مساهماته ودعم أهل الخير والمحسنين، وحرصهم على مد يد العون ومساعدة المحتاجين. وأكد أن الحالات المرضية المسجلة لدى الجمعية غير قادرة على تحمل تكاليف العلاج، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن بعض الحالات تحتاج للأدوية بشكل مستمر، ويتم توفيرها لهم من خلال مساهمات أهل الخير.

وأضاف، أن الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية، يتابع دائماً الحالات الإنسانية والمرضية، ويوجه بسرعة مساعدتها والتخفيف من معاناتهم، حرصاً على دعم ومساندة الفئات محدودة الدخل والمحتاجين في المجتمع، وتلبية احتياجاتهم.

وأشار بولحيول، إلى أنه تم وضع خطة مستقبلية لمشاريع الجمعية، من أجل مساعدة أكبر عددٍ من الحالات المحتاجة والأسر المعوزة، مثمناً جهود الحكومة في تسخير كل الإمكانات لرسم البسمة والأمل على الفئات المحتاجة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وكذلك دور المحسنين في الدولة وتجاوبهم السريع مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون لها.