فنانون: علمنا رمز الفخر والشموخ

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

«رف يا عـلم في عـالي السـارية رف.. كـلنا فــداك وكـلـنا نمـــوت دونـك.. رف بحمى شيخٍ علا المجد واشرف أرواك عز.. ولا تهاون بصونك.. رف بشموخٍ حوله الشهب تلتف.. غازل خيوط الـشـمس وافـخر بلونك».. هذه كلمات أولى القصائد التي كتبت عن العلم الإماراتي من أشعار سعيد القمزي، والتي قدمت بأداء وتوزيع مختلف من قبل بعض الفنانين الإماراتيين احتفاءً بـ «يوم العلم»، إضافة إلى تنفيذ أغنيات وطنية تعزز كلماتها الهوية الوطنية، وتسهم في بناء جسر فني كنوع من المشاركة في حب الوطن. وفي كل عام وقبل قدوم مناسبة «يوم العلم» الوطنية، يجتمع صناع الأغنية من أجل تنفيذ أغنيات ذات طابع وطني تتفاعل مع «يوم العلم»، التي تُعد من أبرز مظاهر الاحتفال به، وتُعبر عن الفخر والاعتزاز في قلب كل إماراتي، خصوصاً أن للأغنية الوطنية تاريخاً عريقاً في الإمارات، وتمثل لوناً فنياً يثري المشهد الغنائي، وكانت ولا تزال حاضرة في كل المناسبات الوطنية، ويرجع هذا التاريخ إلى الوجود الدائم لكل فناني الإمارات في مثل هذه المناسبات الوطنية، التي تؤكد دور الفن في ترسيخ معاني والولاء والانتماء.

علي الخوار: يبقى شامخاًً

الشاعر علي الخوار يحرص في جميع المناسبات الوطنية على تولي علمية إشراف وتنفيذ مجموعة من الأغنيات الوطنية مع نخبة من نجوم الإمارات، وفي «يوم العلم» يقدم في كل عام باقة من أجمل الأغنيات التي تعبر عن معاني والولاء والانتماء والاحتفاء بألوان العلم الأربعة، ومن أبرز الأغنيات التي قدمها تحت اسم «أرفعه عالياً ليبقى شامخاً»، أغنية «البيت متوحد» و«هذا علمنا» و«أغلى علم» و«رفّ يا علم» والتي أداها مجموعة من الفنانين منهم فايز السعيد وفيصل الجاسم وبلقيس ووليد الجاسم وعلي إسماعيل، إلى جانب أغنيات أخرى، منها «علم الشموخ» غناء عيضة المنهالي، و«سارية علمنا»، و«يا علم» غناء ميحد حمد، وفي هذه المناسبة، قال: «يوم العلم» يمثل رمز الوحدة والوفاق، وتجديد الولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيد لصورة إماراتية مشرقة ترفرف الرايات فيها فوق كل البيوت، تأكيداً على الحب وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

هزاع الرئيسي: حس وطني

هزاع الرئيسي الذي نفذ أغنية «عَلم داري الشامخ» كلمات علي السبعان وألحان الرئيسي نفسه وإشراف حسان العبيدلي، أكد أنه يعتز بـ«يوم العلم» كباقي أبناء الإمارات، وينفذ أغنيات تؤكد الحس الوطني والاعتزاز بالوطن، وقال: المشاركة الفاعلة في «يوم العَلم» ما هي إلا للتعبير عن حب الوطن والفخر بإنجازاته والتفاؤل بمستقبله، وترسيخ شكل العلم ومعاني ألوانه، معتبراً أن تنفيذ هذه النوعية من الأعمال الفنية واجب وطني بالنسبة له، ولكل الفنانين، حيث يجتمعون بشغف وشوق لتنفيذ أغنيات تعبر عن حبهم وولائهم للوطن، منوهاً بأن الأغنية الوطنية لها الدور الفعال في محاكاة الجمهور ومداعبة مشاعرهم وإيجاد جو حماسي، مؤكداً أن الساحة الفنية استطاعت أن تفرز هذه النوعية من الأغاني، وتوحد جمهورها الذي يستطيع تذوقها ويقدر أهميتها.

أريام: وحدة ووفاق

أريام التي تحتفي كل عام بالمناسبات الوطنية للدولة، بتنفيذها مجموعة من الأغنيات المعبرة عن حب الوطن، نفذت أغنية بعنوان «رفرف يا علم» بمناسبة «يوم العلم» من كلمات ماجد بن غليظة وألحان عادل عبد الله، والتي تعبر في كلماتها عن العلم الإماراتي الذي يمثل رمزاً للوحدة والوفاق، وأشارت إلى أن تنفيذ هذه النوعية من الأعمال الفنية واجب وطني بالنسبة لها، حيث تعبر عن حبها وولائها للوطن وتحتفي بالمناسبات الوطنية مع شعب الإمارات، من خلال الكلمات التي تداعب المشاعر وتؤدى في جو من الحماس.

فايز السعيد: مناسبة للتكاتف

الملحن والفنان فايز السعيد، الذي نفذ العديد من الأغنيات الوطنية والخاصة بمناسبة «يوم العلم» منها «العلم ميثاق» و«إماراتي وفديت اسمك» و«نفداج يا دار»، أكد أن هذه المناسبة تجسد مشاعر الاتحاد، والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء، ويتم خلالها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون، كما تهدف الاحتفاليات والأغنيات الوطنية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج خلاق على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن. وقال: ما ننفذه من أعمال غنائية وطنية في مثل هذه المناسبات الغالية على قلب كل إماراتي ومقيم على أرضها، هو أقل ما يمكن أن يقدمه لوطننا الغالي، فالأغنية تلعب دوراً مهماً في تعزيز روح الهوية، وتشارك الناس حبهم وانتماءهم لأوطانهم.

فيصل الجاسم: العَلم ميثاق

فيصل الجاسم الذي يحتفي كل عام بالمناسبات الوطنية للدولة، بإصدار مجموعة من الأغنيات المعبرة عن حب الوطن مثل «العَلم ميثاق»، من كلمات حسان العبيدلي وألحان فايز السعيد وإشراف علي الخوار، و«هيبة عَلم» من كلمات أحمد الزرعوني وألحان موسى محمد، أكد أن الأعمال الفنية الوطنية الهادفة ترسخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن، وتظل محفورة في ذاكرة الناس، ويتداولها ويسمعها أجيال وأجيال؛ لأنها تؤكد الاعتزاز بالوطن، موضحاً أن الأغنيات التي يقدمها بخصوص هذه المناسبة تعبر حب الوطن والفخر بإنجازاته والتفاؤل بمستقبله.

ديانا حداد: يوم العزة

الفنانة ديانا حداد، أكدت أن الأغنية الوطنية تأتي لتكون فرصة للتعبير عن قيم الحب والولاء للقيادة الرشيدة والوطن؛ لذلك ينتظرها الفنانون والجمهور معاً ليعبروا من خلالها عن الولاء والانتماء، خصوصاً أنها تلعب دوراً تفاعلياً في غرس المسؤولية الوطنية في نفوس الصغار والكبار، حول الوطن وأهمية إعلاء رايته التي تعزز شموخ الإنسان وثقته بنفسه وانتمائه إلى أرضه، وقالت: «يوم العلم» هو يوم الفخر والعزة، والمشاركة في الاحتفال بمثل هذا اليوم أعتبره واجباً وطنياً لنا جميعاً، حيث يجب أن يطوع كل فنان ومبدع منا إمكاناته في خدمة الوطن، لاسيما أن هذا اليوم يؤكد اعتزاز أبناء الإمارات كافة بهذه الدولة وقيادتها الرشيدة التي قدمت الكثير لهم.





حبيب الياسي: يا عَلمنا رف

الفنان حبيب الياسي كشف عن أنه يسجل حالياً أغنية وطنية جديدة يتغنى فيها بحب العلم تحمل عنوان «يا عَلمنا رف».. وهي من كلمات الشاعر سعود المصعبي وألحان وغناء حبيب نفسه وتوزيع إبراهيم السويدي وإشراف وإنتاج علي الياسي، ويقول مطلع كلماتها: يا علمنا رف واشمخ يا علمنا.. وافتخر بأمجاد دولتنا البهيّه.. من شموخ شيوخنا يشمخ شعبنا.. ومن طموحات على العليا ابيّه. وعن مشاركته الدائمة في تنفيذ أغنيات وطنية، أوضح الياسي أن هذه النوعية من الأغنيات التي يقدمها هي أغاني حب وغزل وانتماء وولاء لوطنه الغالي، معتبراً أن مشاركته في العديد من المناسبات الوطنية المحلية مثل «يوم العَلم» و«اليوم الوطني» أقل ما يمكن أن يقدمه، لافتاً إلى أن الأغنية تلعب دوراً مهماً في تعزيز روح الهوية، وتشارك الناس حبهم وانتماءهم لأوطانهم.

حسان العبيدلي: عَلَم داري الشامخ

الشاعر حسان العبيدلي الذي أشرف على تنفيذ عمل وطني بنكهة إماراتية سعودية بعنوان «علم داري الشامخ»، من غناء الإماراتي هزاع الرئيسي، وكلمات السعودي علي السبعان وتوزيع أسامة سعيد، ويقول مطلع كلماتها «عَلَم داري الشامخ.. عشَق عالي القمّه.. وهو طول عمره فوق روس القمم معقود.. فَلا يحني الهامه.. وَلا يثني الهِمّه.. ولا له مكان إلاّ.. على الشامخ المفنود»، اعتبر أن هذه المناسبة ترسخ قيمة العلم والتوعية بمسؤوليات الشعب تجاهه، وكيفية التعبير عن روح المواطنة والولاء، كونه رمزاً للشموخ والعزة، وقال: أطوع إبداعاتي الشعرية في خدمة الوطن والإنسانية، وأحرص بشكل دائم على الوجود في مثل هذه المناسبة الوطنية التي تعبر عن فخري وولائي للإمارات وقاداتها وشعبها، وبمناسبة «يوم العلم» استلهم أجمل وأروع الكلمات التي تعبر عن قيمة العلم الإماراتي وألوانه الأربعة، فـ«يوم العلم» هو يوم الفخر والعزة، والمشاركة في الاحتفال بمثل هذا اليوم أعتبره واجباً وطنياً لنا جميعاً، يؤكد اعتزاز أبناء الإمارات بالوطن.



