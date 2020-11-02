صقر القاسمي: تلاحم القيادة والشعب

الشارقة (وام)

هنأ الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة «يوم العلم»، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.

وقال في كلمة بهذه المناسبة: إن يوم العلم هو مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض دولتنا الحبيبة، حيث تُرفع الأعلام مرفرفة لتعكس الترابط والتلاحم بين القيادة وشعبها والرخاء، الذي تحقق لدولة الإمارات في مسيرتها وعبر تاريخها.

وأضاف: «لقد قدمت الإمارات تحت لواء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني في المساواة بين المواطن والمقيم على حد سواء، بغض النظر عن الدين والجنس واللغة وفي مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي، واستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة، والجميع يشهد على العطاء الذي تتميز به دولتنا».

* صقر القاسمي

رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية