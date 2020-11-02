خالد بن صقر القاسمي: يجمعنا على المحبة

الشارقة (الاتحاد)

قال الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة: إن هذه المناسبة تزامنت مع ذكرى الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، لتعكس ثقافة احترام العلم بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها، ويعكس العلم الإماراتي طموحات الشعب وقيمه وتطلعه نحو المستقبل، إذ إن العلم أكثر من مجرد شعار أو رمز للدولة، وعلم الإمارات سيظل يجمعنا على المحبة لنستمد منه معاني الفخر وروح التحدي والقوة، ولا يقتصر يوم العلم على الإماراتيين فقط، بل يشارك فيه المقيمون والعاملون في الدولة، وهو ما يرسخ من مكانة الإمارات كنموذج للتسامح والتعايش الفريد في مشهد نادراً ما تراه في أي مكان آخر.

وأضاف: تجسد هذه المناسبة مشاعر الاتحاد، والتلاحم المجتمعي والوطني بين أبناء الإمارات، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء مع الإنسانية جمعاء.

* خالد بن صقر القاسمي

رئيس هيئة الوقاية والسلامة