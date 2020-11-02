خالد القاسمي: وحدة المصير

الشارقة (الاتحاد)

قال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية: إن يوم العلم يعبر عن وحدة الشعب الإماراتي ووحدة المصير، فهذا الرمز العظيم تتجسد فيه أسمى معاني الوفاء من أبناء شعب الإمارات لقادته، وولائهم لهذه الأرض الطيبة، فهذا اليوم يحمل بين ثناياه أروع الصور التي تجسد ارتباط الشعب بوطنه وبقادته، فقد أصبح هذا الرمز دافعاً لكل من يعيش على هذه الأرض لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن.

وأضاف: العلم يرمز إلى العطاء والخير الذي ما زلنا نتوارثه من الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، الذي كان نهجه الأمن والسلام في الوطن العربي والعالم أجمع.

* خالد القاسمي

مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية