فلاح الأحبابي: الرفعة والشموخ

أبوظبي (الاتحاد)

رفع معالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات العزيز بمناسبة الاحتفال بيوم العلم.

وأكد معاليه أن هذه المناسبة العزيزة هي بمثابة تعبير صادق عما يجسده العلم من معاني الرفعة والشموخ، وتعكس حالة التلاحم الشديد بين شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة لمواصلة السعي للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة على كافة الأصعدة، فضلاً عن رفع الوعي لدى الأجيال الجديدة تجاه قيمة رمزنا الوطني، وترسيخ مفهوم الحب والولاء للوطن وقيادته.

* فلاح الأحبابي

رئيس دائرة البلديات والنقل