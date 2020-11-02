علي راشد الكتبي: استدامة العمل والإنجاز

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي: يعتبر يوم العلم مناسبة لتجديد وتأكيد الولاء للقيادة الرشيدة، كما يعتبر فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني، وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء مكانة الإمارات، والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجز حضاري وإنساني، وينطلق الاحتفال بيوم العلم من الثوابت الوطنية، نعمل فيه جميعاً على ربط الأجيال الناشئة بموروثهم الوطني وتعريفهم بتضحيات الآباء المؤسسين الذين بذلوا الغالي والنفيس، من أجل أن تبصر دولة الاتحاد النور وتنطلق في مسيرتها التنموية التي أدهشت العالم، بما حققته من إنجاز قارب حد الإعجاز، ونالت به الإمارات تقدير واحترام العالم، ونحن في دائرة الإسناد الحكومي نجد في هذه المناسبة الوطنية الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعاً، ما يخاطب عقولنا وقلوبنا ويقوي من عزيمتنا ويحفزنا لمواصلة العمل لتحقيق أهدافنا وأولوياتنا الرئيسية عبر تكريس قيم التعاون والتمكين، وتقديم الخدمات والحلول الحكومية، وفقاً لأرقى الممارسات والمعايير العالمية.

* علي راشد الكتبي

رئيس دائرة الإسناد الحكومي