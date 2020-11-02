محمد حمد الهاملي: توحيد الجهود

أبوظبي (الاتحاد)

وقال محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي بالإنابة: يمثّل يوم العلم تقديراً لرمز وطني عميق المعاني والدلالات، ومناسبة لتجديد وتأكيد الولاء للقيادة الرشيدة، وفرصة للتعبير عن قيم التلاحم الوطني والترابط بين مكونات المجتمع الإماراتي وفئاته كافة، وفي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً، نرفع علم الإمارات بكل فخر واعتزاز عالياً، شاهداً على إرادة ووفاء شعب يعاهد قيادته ووطنه على الولاء والوفاء، وفي هذا اليوم، تتجلى وحدتنا ووحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية، وفيه أيضاً نجدد عزمنا، ونؤكد التزامنا بتوحيد جهودنا وطاقاتنا، والسير على نهج قيادتنا الرشيدة في العمل من أجل رفعة الوطن لتبقى راية الدولة، ورمز وحدتنا عالية وشامخة بين الأمم تعكس مكانتها العالمية كنموذج للتطور والبناء، وقيمها الإنسانية كمنارة للتسامح والخير والسلام.

* محمد حمد الهاملي

وكيل دائرة الإسناد الحكومي بالإنابة