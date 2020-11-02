عمر النعيمي: مناسبة مجيدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العَلَم مناسبة وطنية مجيدة تجسد أسمى صور الوحدة والتلاحم الوطني تحت راية علم الإمارات لتبقى شاهداً على توحد البيت الإماراتي والتفاف شعب الاتحاد العظيم حول القيادة الرشيدة.

وقال: «في هذه الذكرى الغالية علينا جميعاً وبفخر واعتزاز نجدد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات.

* عمر النعيمي

الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي