محمد سالم الظاهري : «البيت متوحد»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل، أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية يجسد فيها الشعب الالتفاف حول القيادة الرشيدة، ويترجم أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن، عبر تلاحم مجتمعي يجمع القيادة بالشعب، ويترجم شعار «البيت متوحد».

وأشار إلى أن العلم له مكانة سامية في قلوبنا جميعاً، فهو رمز العزة وشارة الفخر، وهو أيقونة تجسد رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي جعل من العلم راية خفاقة نفاخر بها الأمم بمنجزات حضارية ومكتسبات وطنية رائدة، وواجبنا اليوم، ونحن نلتف تحت راية العلم أن نضاعف بذل الجهد والعطاء للوطن والقيادة الرشيدة، وأن نرسخ هذه المعاني النبيلة في نفوس النشء من أبناء وبنات الوطن.

* محمد سالم الظاهري

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل