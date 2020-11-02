بشير المحيربي: العزة والولاء للوطن

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، بأجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وحكامها بمناسبة يوم العلم، وأكد أن يوم العلم مناسبة عزيزة وغالية على أبناء الإمارات، حيث إن هذا اليوم يجسد ويرسخ في مضمونه مفاهيم وقيم الفخر والعزة والولاء للوطن، وفي هذا اليوم تتجلى مشاعر الفخر والاعتزاز والتلاحم والترابط بين القيادة والشعب، كما أننا نستذكر مسيرة عامرة تحكي إنجازات الآباء والأجداد.

وقال: إن ما تشهده دولة الإمارات اليوم من تطور في جميع القطاعات، يُعَد ترجمة واضحة للجهود المخلصة والكبيرة للقيادة الرشيدة التي جعلت رفاه المواطنين وسعادتهم هدفاً لا بد من تحقيقه وترجمته إلى واقع ملموس، فحصدت الدولة مراكز متقدمة في التنافسية بين دول العالم.

* بشير المحيربي

مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان