سلطان بن سليم: مسيرة ظافرة

دبي (الاتحاد)

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: يذكرنا يوم العلم بكل ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات رائدة، نعتز بها دوماً ونعمل بكل طاقتنا لتعزيزها، ونحن نستعد للخمسين سنة القادمة من عمر الدولة، فنتقدم إلى الأمام باستمرار تحت راية الوطن موحدين في انتمائنا لدولتنا وإخلاصنا لقيادتنا الحكيمة التي نتعلم منها الإخلاص لوطننا الغالي والتفاني في خدمته وإعلاء مكانته، وهو يمضي إلى الصدارة العالمية في كل المجالات، وفي يوم العلم نستحضر ذكرى الآباء المؤسسين الذين شقوا لنا طريق المجد لنقدم للعالم بأسره نموذجاً إنسانياً فريداً، تلتقي فيه روح التسامح الإنساني بقيم العمل والإنجاز لخدمة التقدم العالمي.

* سلطان بن سليم

رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية