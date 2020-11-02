أمل العفيفي: نبراس للأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة وطنية عظيمة نجدد فيها الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ونغرس هذه المعاني السامية في نفوس النشء، ونرعاها على مر العصور. وقالت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة: لقد أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» حب الوطن في نفوسنا كافة، وجعل من العلم رمزية نفخر بها وتخفق قلوبنا معها، وعلمنا كيف نحافظ عليه وكيف نجعله خفاقاً في عنان السماء، وهو نهج تواصل قيادتنا الرشيدة السير عليه في ترسيخ الولاء والانتماء تجاه العلم، باعتباره رمزاً للوحدة ونبراساً تهتدي به الأجيال، وتبذل الغالي والنفيس في الذود عنه، بحيث يبقى مرفرفاً، وشارة للفخر في جميع أرجاء الوطن، فالعلم هو الهوية التي نعلم الأبناء في مختلف المراحل الدراسية كيفية الحفاظ عليه، وكيف يجعلونه خفاقاً، وكيف يفتدونه بأرواحهم.

* أمل العفيفي

الأمين العام لجائزة خليفة التربوية