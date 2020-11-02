ناعمة المنصوري: راية المجد والفداء

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية مجيدة نحتفل خلالها برمز وحدتنا وتلاحمنا تحت راية شامخة، تجسد أعظم صور الوحدة والسلام والتسامح الإماراتي والانتماء للوطن.

وقالت: في هذه الذكرى الغالية نجدد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة تحت راية العز والمجد والفداء لتبقى عالية شامخة شموخ الجبال بعزيمة شعب الاتحاد العظيم، الذي يجسد أبهى صور التلاحم الوطني في «دار زايد»، فالاحتفال بيوم العلم يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي جسد خلالها شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أسمى صور التضامن الإنساني والتلاحم الوطني في التصدي لتداعيات هذه الجائحة، وحماية مجتمع الإمارات بتضافر الجميع تحت ظل علم الإمارات.

* ناعمة المنصوري

عضو المجلس الوطني الاتحادي