طارق هلال لوتاه: واحة الازدهار والتسامح

أبوظبي (وام)

أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن يوم العلم تعبير عملي لحب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، كما أنه تجسيد لتلاحم شعب الإمارات مع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تحت راية العز والشموخ التي ستبقى خفاقة لتثبت للعالم كل يوم أن دولة الإمارات ستبقى واحة للازدهار والتسامح والسلام.

وبين أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم الوطن هي تعبير عن رسالة حب وإخلاص لقائد يحرص على أن تكون دولة الإمارات في صدارة دول العالم وشعب الإمارات في المراكز الأولى. وأوضح أنه منذ إعلان المبادرة في عام 2013 وإلى اليوم، تواصل دولة الإمارات إنجازاتها في جميع المجالات، وأصبح علم الإمارات يرفرف عالياً في كثير من المحافل إقليمياً وعالمياً.

* طارق لوتاه

وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي