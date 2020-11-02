محمد حاجي الخوري: غرس حب الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن احتفالات الدولة بيوم العلم تكرس عاماً بعد عام معاني الوحدة والتضامن بين أبناء الإمارات تحت راية شامخة، وفرصة لغرس حب الوطن والولاء لقيادتنا في نفوس جيل المستقبل، ومناسبة نبرز من خلالها معنى الانتماء لهذا الوطن الغالي. وأضاف الخوري أن المبادرة أصبحت مناسبة وطنية في الثالث من نوفمبر من كل عام وحدثاً سنوياً ينتظره الجميع من مواطنين ومقيمين للتعبير عن حبهم وتقديرهم لعلم الإمارات رمز الوحدة والانتماء ويساهمون في رفعته في شتى المحافل، كما يتزامن يوم العلم مع الذكرى السنوية لتولي صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منصب رئاسة الدولة، وهي مناسبة مهمة في تاريخ الإمارات الحديث، وأيضاً لكي نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة.

* محمد حاجي الخوري

المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية