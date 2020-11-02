سلطان بن مجرن: خفاق في السماء

دبي (الاتحاد)

قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: استجابة للدعوة الكريمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتشرف جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلاء علمنا على «بيوتنا ومزارعنا ومرافقنا»، لتكتحل به أبصارنا وهو يخفق عالياً في السماء، بعد أن انغرست محبته عميقاً في شغاف قلوبنا، وعزز تلاحمنا ووحدتنا في نموذج أبهر العالم.

وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نرفع أسمى التهاني لقيادتنا التي حملت الراية بأمانة وإخلاص، بعد أن تسلمتها مصانة من الأيدي الكريمة للآباء المؤسسين، وحرصت على إعلائها في كل المناسبات وجميع المحافل الدولية، للتأكيد على سيادة وطن عزيز بشعبه.

* سلطان بن مجرن

المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي