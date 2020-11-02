عبدالعزيز الشامسي: مسيرة دولة عظيمة

الشارقة (الاتحاد)

أكد عبدالعزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن «يوم العلم يمثل مناسبة وطنية كبرى تعلي من قيم الوفاء والولاء لمسيرة دولة عظيمة بقيادتها وشعبها، واحتفالات الدولة بيوم العلم تلخص معاني الوحدة والتضامن الحقيقي بين أبناء الإمارات تحت راية عظيمة في تاريخ دولتنا، وفرصة لغرس حب الوطن والولاء له في نفوس أبنائنا رواد المستقبل وحراسه، ومناسبة مهمة تذكرهم وتذكرنا باليوم الذي توحدت فيه الإمارات تحت راية واحدة ستبقى أبد الدهر»، مؤكداً أن «مبادرة يوم العلم غدت حدثاً سنوياً ينتظره الجميع للتعبير عن حبهم وتقديرهم للوطن وقيادته الرشيدة، من خلال الالتفاف حول علم الإمارات، رمز الوحدة والانتماء لجميع مواطني وسكان الدولة».

* عبدالعزيز الشامسي

مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة