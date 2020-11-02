سعيد الظاهري: أبناء شعب واحد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن احتفالنا بيوم العلم في الثالث من شهر نوفمبر كل عام، رمز عزتنا، هو تعبير عن حبنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة، ويعزز اللحمة بين أبناء الشعب الواحد، كما أنه يعلم الأجيال القادمة حب الوطن، ويرسخ فيهم الولاء والانتماء له. وأشار إلى أن مسيرة التمكين التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ توليه مقاليد الحكم ساهمت في تعزيز مكانة دولتنا على مستوى العالم، باعتبارها أحد أفضل النماذج في التطور الإنساني والحضاري والاجتماعي والاقتصادي.

وقال: إن هذه المناسبة تتزامن مع مناسبة أخرى عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم، وهي ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة.

* سعيد الظاهري

الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية