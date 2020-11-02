حميد الظاهري: علم الإمارات رمز أمجادنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، أن علم دولة الإمارات رمز لماضٍ من الأمجاد، وحاضر من الإنجازات، وعنوان لمسيرة مستقبل رسم بألوانه خريطة طريق نسمو بها، خلف قيادتنا الرشيدة التي نفاخر بها الأمم.

وأشار إلى أن الاحتفاء بيوم العلم، وتكريمه، واجب علينا جميعاً، وذلك من خلال صونه، والاعتزاز به، في مشهد يتأطر بالعمل الدؤوب والمستمر في سبيل رفعته والحفاظ على مكتسباتنا، وزرع هذه الخصال في عقول وصدور أجيال المستقبل، ليواصلوا مسيرة الخير التي أرسى دعائهما الآباء المؤسسون لهذا البلد المعطاء.

* حميد الظاهري

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض