ماجد الغرير: بناء المستقبل المشرق

دبي (الاتحاد)

قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: «الاحتفاء بيوم العلم هو تجسيد لمعاني الانتماء والولاء لدولة الإمارات الحبيبة، وتأكيد على وقوفنا جميعاً والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة لمواصلة مسيرة التميز والتفرد، وبناء المستقبل المشرق للأجيال القادمة». وأضاف: «علم الإمارات هو رمز قوتنا، وهو تجسيد لنجاح مساعي الآباء المؤسسين في قيام الاتحاد وجمع شمل أبناء الإمارات، وتوحيد جهودهم وطاقاتهم لتكون في خدمة هدف بناء الدولة العصرية القادرة على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها».

* ماجد سيف الغرير

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي