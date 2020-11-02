«نصائح توعية» استعداداً لمهرجان الظفرة 14

أبوظبي ( الاتحاد)

نظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ورشة عمل تفاعلية عن بُعد بعنوان «نصائح توعية لمتطلبات الصحة والسلامة للوقاية من الأمراض المعدية»، قدمها الدكتور محمد علي كركوكلي مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال بمستشفيات الظفرة، بمشاركة عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسالم أحمد المزروعي مدير قسم الاستعداد والاستجابة بمستشفيات الظفرة.

وأشار عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، خلال الورشة، إلى تقديم أعلى درجات الراحة والأمان للمشاركين والعاملين، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي كورونا «كوفيد - 19»، وحرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين، مؤكداً أن مهرجان الظفرة يسعى إلى تعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة وإحياء التراث وتخليده في الذاكرة، وجعل مهرجان الملتقى الأول إقليمياً وعالمياً لملاك الإبل، وتسليط الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات.