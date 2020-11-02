ديوان ولي عهد أبوظبي يمنح جائزة سولف إلى شركة «أوبينوا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، فوز شركة أوبينوا هيلث بجائزة الابتكار في دعم القوى العاملة الصحية لتحدي سولف التابع لمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا MIT Solve 2020 للصحة العالمية لهذا العام.

ويعتمد تطبيق شركة «أوبينوا» للهواتف الذكية على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل بكاء حديثي الولادة لاكتشاف حالات الاختناق بينهم. ويعد الاختناق عند الولادة - حالة من الحالات التي يفتقر فيها المولود إلى الأوكسجين الكافي عند الولادة - المسؤول عن إعاقة ووفاة ما يقرب من مليوني طفل حديثي الولادة على مستوى العالم سنوياً، وهو أحد الأسباب الثلاثة الأولى لوفيات الأطفال حديثي الولادة.

وتقدم سولف - وهي إحدى مبادرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT - حلولا مبتكرة وفريدة من نوعها من أجل مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم. وفي إطار مواجهة الصعوبات التي تعترض صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، تركز جائزة الابتكار في دعم القوى العاملة الصحية، المقدمة من ديوان ولي عهد أبوظبي، على تعزيز صحة المواليد والحوامل والأمهات الجدد في البلدان منخفضة الدخل، حيث تبلغ معدلات وفيات المواليد 10 أضعاف مقارنة بالحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع. وينعكس هذا التباين على وفيات الرضع بسبب الاختناق عند الولادة، حيث تكشف البيانات أن معدلات الوفيات الناجمة عن هذه الحالة أعلى بمقدار 12 مرة في البلدان منخفضة الدخل.

وتحظى الجائزة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار التزام سموه بقضايا الصحة العالمية وجهوده الحثيثة المبذولة في القضاء على الأمراض، ضمن مبادرات الصحة العالمية لديوان ولي عهد أبوظبي، والتزام سموه بدعم خط الدفاع الأول وتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالموارد اللازمة.

وقال نصار عبد الرؤوف المبارك، المدير أول بديوان ولي عهد أبوظبي: «تجسد هذه المبادرة الإيمان الراسخ لقيادة دولة الإمارات بالآفاق الهائلة للذكاء الاصطناعي وقدرته على تحقيق قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية. وتتميز شركة (أوبينوا) في استخدامها لهذا الابتكار لتحسين نمط الحياة، ومنح العاملين في مجال الرعاية الصحية أداة مهمة لتقييم صحة الأطفال حديثي الولادة».

وفي السنوات القليلة الماضية، اضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور قيادي في الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم المزيد من الابتكار. وفي الواقع، كانت الإمارات في عام 2017 أول دولة تعين وزيراً للذكاء الاصطناعي، كما أنشأت الدولة العام الماضي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، والتي تعد أول جامعة ذكاء اصطناعي قائمة على الأبحاث على مستوى الدراسات العليا في العالم.

وقال تشارلز أونو مؤسس أوبينوا: «نود أن نعرب عن امتناننا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تقديره ودعمه. ولا توجد حالياً الإمكانية الكافية للفحص المبكر لاختناق الولادة. وتعتبر البلدان منخفضة الدخل الأكثر تأثراً بهذه الحالة، حيث تشهد أعلى معدلات وفيات حديثي الولادة. وندرك أن التشخيص المبكر للاختناق عند الولادة هو سبيل النجاة والبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، فإن هذا يقتضي معدات باهظة الثمن وتخصصات غير متاحة في معظم أنحاء العالم. وسيتيح لنا هذا الدعم المالي المقدم من ديوان ولي عهد أبوظبي تحسين تكنولوجيا أوبينوا وخدماتها وضمان منح كل مولود جديد فرصة التمتع بحياة صحية».

أوبينوا

تجمع أوبينوا حالياً بيانات البكاء المشروحة سريرياً من خلال الدراسات السريرية في نيجيريا وكندا لمواصلة تطوير والتحقق من صحة خوارزميات تكنولوجيا التعلم الآلي، وستخصص الأموال الممنوحة من جائزة الابتكار في دعم القوى العاملة الصحية لديوان ولي عهد أبوظبي لتوسيع مواقع الدراسات السريرية من أجل ضمان توفير البيانات في الوقت المناسب، وستُمكّن مبالغ جائزة ديوان ولي عهد أبوظبي المخصصة للمجال الصحي فريق أوبينوا كذلك من المباشرة بإعداد تصاميم الأجهزة، وإطلاق نظام المراقبة عبر الميكروفونات لأسرة الأطفال.

وهذه المشاركة للسنة الثانية على التوالي لديوان ولي عهد أبوظبي في جائزة تحدي إم. آي. تي. سولف 2020 للصحة العالمية. وفي العام الماضي، منح الديوان «جائزة الابتكار معاً من أجل مدن صحية» إلى «فيركاب كلين وتر». وتوفر أجهزة فلاتر فيركاب لتنقية المياه حلولاً لمليارات الأشخاص حول العالم الذين يتعذر عليهم الحصول على المياه النظيفة.