100 معلم وملعمة يتدربون على الذكاء الاصطناعي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

بدأ 100 معلم ومعلمة الجولة الخامسة من البرنامج التدريبي المكثف في الذكاء الاصطناعي للمعلمين، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، بهدف تزويدهم بتطبيقات وأدوات جديدة في مجال التعليم.

وتناول البرنامج مقدمة عن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأنظمة الرد التلقائي وعلم هندسة البيانات واستقراء المستقبل والتنقيب عن البيانات التعليمية وتطبيقات متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، شارك 17.239 شخصاً في أسبوع جودة الحياة، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، وهدف الأسبوع تعرف استراتيجية دولة الإمارات عن جودة الحياة والأهداف الرئيسية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وكيفية توفير بيئة إيجابية، وإدارة السعادة ودور الوزارة في جودة حياة الموظف في بيئة عمله، ودور الموظف في رفع مستوى جودة حياته في بيئة العمل.

وطرحت الورش التدريبية عناوين عدة شائقة باللغتين العربية والإنجليزية، ومنها: جودة الحياة في بيئات العمل والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وجودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة وجودة الحياة الرقمية، بالإضافة لجودة الحياة في بيئة العمل الجماعية.