115 مليون درهم لتطوير أحواض شرق وغرب جزيرة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي إنجاز المشاريع الحيوية، التي تقدم بنية تحتية عصرية تعزز من جودة الحياة، وتساهم في إسعاد أفراد المجتمع، حيث تعمل البلدية على تنفيذ أعمال تطوير متفرقة لأحواض (شرق وغرب) جزيرة أبوظبي، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 114.796.075 درهماً، بهدف تطوير الطرق والتقاطعات، ورفع مستوى السلامة المرورية.

ويتماشى المشروع مع أولوية ضمان التنمية الحضرية المستدامة، ومبادرة تطوير المناطق الحضرية وفقاً لقواعد تخطيط المدن وتشريعاتها، ويعمل على إيجاد بيئة حضرية أكثر ملاءمة للعيش وسط مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى تحسين وتطوير الطرق والمواقف، مما يرفع من القيمة التجارية والعقارية في مدينة أبوظبي. ويشهد المشروع تنفيذ أعمال متفرقة في جزيرة أبوظبي، تتضمن تطوير الشوارع القائمة وإنشاء المواقف والطرق الخدمية، وإنشاء طرق متفرقة ومواقف، وإنشاء مداخل للقطع السكنية، مع حماية وتحويل وإزالة الخدمات الموجودة ووضع العبارات المستقبلية، وكذلك تحسين وتعديل الطرق القائمة والتقاطعات، وتنفيذ أعمال ترحيل الخدمات من القسائم المعتمدة، بالإضافة إلى تحويل وتوصيل خدمات البنية التحتية إلى مناطق المشروع، وتركيب وإزالة وتحويل اللوحات الإرشادية والتعريفية.