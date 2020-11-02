«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تناقش مستقبل المركبات ذاتية القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، اليوم، ندوة تحت عنوان: «دور الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في المركبات ذاتية القيادة»، وذلك ضمن جلسات MBZUAI Talks الإلكترونية.

وتستضيف الندوة البروفيسورة دانييلا روس، عضو مجلس أمناء الجامعة، ومديرة مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويديرها الدكتورة بهجت اليوسف، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المهنية والبحثية في الجامعة. وستناقش البروفيسورة روس كيف تساهم خوارزميات التعلم الآلي الجديدة في تعزيز قدرات المركبات ذاتية القيادة.

وقالت البروفيسورة دانييلا روس: «يبشّر إطلاق السيارات ذاتية القيادة على الطرقات العامة بمستويات جديدة من الكفاءة والسلامة، لكن بلوغ هذه النتائج الواعدة يستدعي تقييم المخاطر وفهم ذهنية السائقين والتكيف مع أنماط القيادة المختلفة. ما يعني أن السيارات ذاتية القيادة ينبغي أن تتمتع بالقدرة على إدراك الأوضاع بذكاء وأن تعمل بأسلوب آمن يمكن استشرافه دون الحاجة لاتصال مباشر. ولهذا، نهدف من خلال ندوة الحوار هذه إلى مناقشة سبل دمج الذكاء الاصطناعي مع تحليلات المخاطر والسلوكيات ضمن السيارات ذاتية القيادة».