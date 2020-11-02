طقس غائم جزئياًً اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية /‏ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/‏س أحياناً، والخليج العربي: خفيف -متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00والثاني عند 03:17 والجزر الأول عند الساعة 20:50 والثاني عند الساعة 07:58. بحر عمان: خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 13:10 والثاني عند الساعة 23:59، والجزر الأول عند الساعة 52:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.