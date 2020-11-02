«الصحة أبوظبي» تستقبل 206 مشروعات بحث علمي حول «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة الصحة أبوظبي أكثر من 206 مشروعات بحث علمي منذ إطلاق سجل الأبحاث الخاصة بالجائحة، والذي تم تطويره بالتنسيق مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وذلك في خطوة لدعم الأبحاث العلمية وتسريع وتيرة الاكتشافات والابتكارات التي من شأنها المساهمة في رفد الجهود العلمية المبذولة لمواجهة الفيروس.

ويتم تقييم المشاريع البحثية المقدمة من قبل لجنة أبوظبي الفرعية لأخلاقيات البحوث الطبية الخاصة بجائحة كوفيد - 19 والموافقة عليها في غضون أسبوع واحد فقط من تاريخ التقديم، حيث تستند اللجنة في عملها إلى أفضل الممارسات الدولية في تقييم الأبحاث ومراجعتها، وتعمل على مدار الساعة لتسريع عملية بدء الأبحاث، وتم حتى الآن الموافقة على 174 بحثاً، والانتهاء من 13 بحثاً في طور النشر.

وتفاوتت مواضيع الأبحاث التي استقبلها السجل، حيث بلغ عدد الأبحاث التي ركزت على معالجة أهم التساؤلات عن انتشار الفيروس، وأحدث طرق التشخيص 76 بحثاً و88 بحثاً حول علم الأوبئة ودراسة مدى انتشارها و18 بحثاً حول علاج كوفيد - 19 وإدارته وأدوية جديدة لتجربتها.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «لقد أرسى سجل الأبحاث الخاصة بجائحة كوفيد - 19 أساساً متيناً للباحثين والمهنيين العاملين في مجال مكافحة الوباء، حيث تلقينا عدداً كبيراً من المشاريع البحثية الواعدة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاكتشافات، ودفع عجلة الابتكارات العلمية لمواجهة الفيروس، والسيطرة على الوباء حول العالم، ونحن على ثقة أنه سيكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي ملموس ينعكس أثره على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، من خلال ربطها بشكل مباشر بنتائج هذه الأبحاث، وبالتالي ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سباقة ورائدة في البحث العلمي في المنطقة والعالم».

ومن ضمن الأبحاث التي تمت مراجعتها، عدد من التجارب السريرية لإثبات فعالية بعض الأدوية المستخدمة عالمياً لعلاج الفيروس أو إيجاد لقاح يساهم في القضاء عليه من خلال الحمض النووي للفيروس أو تكوين الأجسام المضادة ضد الفيروس. وتعد التجارب السريرية الخاصة بكوفيد - 19 في الإمارة من أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة للقاح كوفيد - 19 غير النشط في الإمارات.