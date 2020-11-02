3900 مقال بحثي لجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

تعمل جامعة الإمارات العربية المتحدة على تكريس الجهود الممكنة لتوسيع نطاق التعاون الدولي، والاستفادة من الشراكات في تعزيز مكانتها عالمياً كجامعة رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أهمية الشراكات الإقليمية والدولية مع الجهات الحكومية والجامعات ومعاهد البحوث الدولية، من خلال الاتفاقيات المتبادلة ومذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين في دعم المخرجات البحثية، مشيراً إلى أن هذا التعاون أثمر عن نتائج ملموسة في نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية، وزيادة عدد الاقتباسات بطريقة ملحوظة خلال السنوات من 2015 - 2020، فقد تم نشر أكثر من 3900 مقال بحثي بنسبة (67.3%) من جميع منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة مع باحثين من جامعات دولية من جميع أنحاء العالم.