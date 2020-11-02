باحثو جامعة خليفة يطورون كمامات طبية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، قيام فريق بحثي من مركز أبحاث وابتكار الطيران في الجامعة بتصميم كمامة بالاستعانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي يمكن استخدامها أكثر من مرة بديلاً عن كمامات (إن-95) التقليدية التي شهدت نقصاً في وفرتها في ظل جائحة فيروس كوفيد- 19.

ويقوم الفريق البحثي في جامعة خليفة في الوقت الحالي بتطوير التصميم من نواحٍ عدة، تشمل درجة التنقية والشكل الهندسي ومرونته ومدى ملاءمته للوجه ونوع المادة المستخدمة في صنعه والتي يُشترط فعاليتها في التطبيقات الطبية، حيث تم تطوير الكمامة بالاستعانة بمكونات تم اختبار فعاليتها طبياً.

وانتهى الباحثون من طباعة نموذج أولي للكمامة، وعند إتمام عملية تطويرها بالشكل الكامل سيتم فحصها للتأكد من فعالية أدائها قبيل اعتمادها.

وتعتبر كمامات (إن-95) وجميع أقنعة الوجه الطبية أدوات حماية شخصية مهمة لوقاية الأفراد من الفيروسات العالقة بالهواء والرذاذ المتطاير، لا سيما لدى الأشخاص العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وعلى رأسهم خط الدفاع الأول.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تمثل البحوث التي تخدم المجتمع بشكل أساسي أحد الركائز المهمة لاستراتيجية جامعة خليفة، الأمر الذي يجعلنا حريصين على تسخير إمكانات الجامعة في سبيل دعم عملية البحث والتطوير في هذا المجال، وخاصة خلال جائحة فيروس كوفيد - 19، حيث تسببت الظروف الاستثنائية بوجود عدد من التحديات تستوجب إيجاد حلول ذكية ومبتكرة. ومن خلال العمل البحثي الذي يتم إجراؤه في مركز أبحاث وابتكار الطيران، سنكون قادرين على تقديم أفضل الحلول لمواجهة الجائحة وحماية خط الدفاع الأول».