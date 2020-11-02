ديوان ولي عهد أبوظبي يمنح جائزة «سولف» لشركة «أوبينوا»

أعلن ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم، فوز شركة أوبينوا هيلث بجائزة الابتكار في دعم القوى العاملة الصحية لتحدي سولف التابع لمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا MIT Solve 2020 للصحة العالمية لهذا العام. يعتمد تطبيق شركة «أوبينوا» للهواتف الذكية على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل بكاء حديثي الولادة لاكتشاف حالات الاختناق بينهم. يعد الاختناق عند الولادة - حالة من الحالات التي يفتقر فيها المولود إلى الأكسجين الكافي عند الولادة - وهو المسؤول عن إعاقة ووفاة ما يقرب من مليوني طفل حديثي الولادة على مستوى العالم سنوياً، وهو أحد الأسباب الثلاثة الأولى لوفيات الأطفال حديثي الولادة.

وتقدم سولف - وهي إحدى مبادرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT - حلولاً مبتكرة وفريدة من نوعها من أجل مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم. وفي إطار مواجهة الصعوبات التي تعترض صحة الأم والأطفال حديثي الولادة تركز جائزة الابتكار المقدمة من ديوان ولي عهد أبوظبي على دعم القوى العاملة الصحية لتعزيز صحة المواليد والحوامل والأمهات الجدد في البلدان منخفضة الدخل، حيث تبلغ معدلات وفيات المواليد 10 أضعاف مقارنة بالحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع. وينعكس هذا التباين على وفيات الر