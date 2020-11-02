جامعة الإمارات تنشر أكثر عن 3900 بحث علمي في إطار التعاون الدولي





تعمل جامعة الإمارات العربية المتحدة على تكريس الجهود الممكنة لتوسيع نطاق التعاون الدولي، والاستفادة من الشراكات في تعزيز مكانتها عالمياً كجامعة رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار.

وفى هذا الصدد نشرت الجامعة أكثر عن 3900 مقال بحثي في المجلات العالمية تم نشرها نتيجة التعاون الدولي خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي، على أهمية الشراكات الإقليمية والدولية مع الجهات الحكومية والجامعات ومعاهد البحوث الدولية، من خلال الاتفاقيات المتبادلة ومذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين في دعم المخرجات البحثية، مشيراً إلى أن هذا التعاون أثمر عن نتائج ملموسة في نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية، وزيادة عدد الاقتباسات بطريقة ملحوظة خلال السنوات من 2015-2020، حيث تم نشر أكثر من 3900 مقال بحثي بنسبة 67.3 من جميع منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة مع باحثين من جامعات دولية من جميع أنحاء العالم.

وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي، أنه يتم تنفيذ ودعم التعاون والشراكات المختلفة، من خلال التعاون مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالي، حيث تخصص جامعة الإمارات التمويل الإضافي للمنح الداخلية، مثل برنامج المنح الاستراتيجية وبرنامج البحوث المتقدمة، وبرنامج البحوث لأعضاء هيئة التدريس الجدد، وذلك لدعم التعاون الدولي مع أفضل 100 جامعة في جميع أنحاء العالم، ويتم استخدام هذا التمويل لإجراء أنشطة بحثية لدعم الطلاب والباحثين في تحقيق أهداف البحوث المشتركة، كما يمكن أيضاً استخدام هذه المخصصات لشراء معدات صغيرة، بالإضافة إلى دعوة الباحثين والعلماء في تلك الجامعات والمعاهد البحثية لزيارة جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعن جهود أعضاء الهيئة التدريسية البحثية، قال النائب المشارك للبحث العلمي: «إن أعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات لهم جهود واضحة وكبيرة في دعم وتمكين التعاون الدولي مع العديد من الباحثين في جميع أنحاء العالم، لا سيما أنهم يسعون عند انضمامهم إلى جامعة الإمارات لإجراء البحوث ونشر المقالات، بالتعاون مع عدد من الجامعات التي تخرجوا فيها أو سبق لهم العمل فيها»، جدير بالذكر أن جامعة الإمارات تعد عضواً مؤسساً لتحالف الجامعات الآسيوية الذي يضم 15 جامعة.

كما قامت الجامعة بدعم 6 مشاريع بحثية في عام 2018، فيما سيتم تمويل ودعم 14 مشروعاً جديداً، اعتباراً من يناير المقبل.



