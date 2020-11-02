مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد تنظم معرض"نحو الخمسين عاماً القادمة"

تنظم "مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد" معرضا فنيا بعنوان "نحو الخمسين عاما القادمة" في منطقة 2071 بأبراج الإمارات، يضم مجموعة من الأعمال الإبداعية والمعروضات الفنية في إطار دعم وتمكين الأشخاص الأقل حظا في مختلف المجتمعات العالمية وتوفير الفرصة لهم للارتقاء بواقعهم والمساهمة بدور إيجابي في مجتمعاتهم.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار المشاريع التنموية والإنسانية التي تشرف عليها "مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد" منذ أكثر من 10 سنوات بهدف تمكين المرأة الأفغانية وتزويدها بمصادر مستدامة للدخل وتعزيز فرص حصولها على التعليم والتنمية الاجتماعية، والرعاية الطبية، والمياه النظيفة، والإصلاحات الاقتصادية.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة "نفتخر بمبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد التي أحدثت تأثيرا إيجابيا على اقتصاد أفغانستان، والتي تؤكد على مساهمة الإمارات قيادة وشعبا في مجالات الاستجابة تجاه الأزمات الإنسانية من خلال مبادراتها النوعية التي توفر الحلول الملائمة للحد من تداعيات الكوارث على البشر".

وأضاف:"إن قصة نجاحنا على مدار الخمسين عاما الماضية هي شهادة على عزمنا وتصميمنا. ويجسد "عام الاستعداد للخمسين" الرؤية البعيدة المدى التي تتحلى بها قيادة الدولة الرشيدة في تطوير خطط ومشاريع تجعل القادم أفضل، تحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، كما تمكن الدولة من وضع بصمتها الحضارية الخاصة في مسيرة التاريخ الإنساني، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من خلال مواصلة عملها الإنساني النبيل في التخفيف من المعاناة الإنسانية، والمضي قدما في النهج، الذي اختطته لتعزيز المبادئ الإنسانية العالمية، ومساندتها المستمرة للمنكوبين والمتضررين ضحايا النزاعات والكوارث.

ونجحت المبادرة حتى الآن بدعم أكثر من 30 ألف شخص في أفغانستان بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى فرص التعليم والحصول على الرعاية الصحية المجانية. حيث وفرت فرص عمل لأكثر من 4000 حرفي أفغاني 70 بالمئة منهم من النساء. وأشرفت على تسهيل دخول أكثر من 9000 طفل في المدارس المحلية، وعلاج أكثر من 16000 موظف وعائلاتهم في المستشفيات.

وتمكنت المبادرة خلال السنوات الماضية، من إطلاق مشروع "مزارع ميرا" توفر أفضل وأجود أنواع الزعفران والفواكه المجففة والطازجة والمكسرات والمواد الغذائية من المزارع في أفغانستان، والتي تتميز بكونها أصلية وطبيعية ويتم قطفها يدويا.

كما أطلقت المبادرة مشروع "Zuleya" للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات لبيع السجاد المصنوع يدويا ومنتجات الحياة العصرية التي تم تصنيعها في أفغانستان بهدف إعادة استثمار جميع الأرباح في دعم مشاريع المبادرة. وبالإضافة إلى عرض منتجاتها في صالات العرض في جميع أنحاء الدولة، ستطلق "Zuleya" أيضا منصة للتجارة الإلكترونية لزيادة تواجدها العالمي وتوفير منتجات يدوية تحافظ على عراقة المهارات الحرفية ودعم المجتمعات وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.