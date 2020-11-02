غداً.. الإمارات تحتفل بـ "يوم العلم"

تحتفل دولة الإمارات غدا الثلاثاء بـ "يوم العلم" تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للمؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس إلى المشاركة برفع علم الدولة على السارية وفي وقت واحد.

ويرفع علم الدولة في تمام الحادية عشرة صباحا في كافة مؤسسات الدولة، فيما تأتي المناسبة تزامنا مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم في البلاد في 3 نوفمبر 2004.

وتعد المناسبة الوطنية فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، ومناسبة لتجسيد الطموحات وإبراز المنجزات. ويخفق علم الإمارات شامخا فوق البيوت والمباني والميدان التي تتوشح بألوانه في مشهد كرنفالي نادر يختزل قيم السعادة والفخر والانتماء. ورفع علم الإمارات لأول مرة في الثاني من ديسمبر عام 1971، وكان أول من رفعه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في "دار الاتحاد" في إمارة دبي.

واختير علم الإمارات علما رسميا للبلاد عام 1971، وقام بتصميمه محمد عبدالله المعينة، خلال مسابقة أقامها الديوان الأميري في أبوظبي قبل شهرين من إعلان الاستقلال.