محمد بن راشد لـ«محمد بن زايد»: صاحبي الموثوق في حرب وسلام

محمد عبدالسميع (الشارقة)

من روائع قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنّه وهو يمتدح القائد العظيم وفارس السياسة والحُكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، يتخيّر لهذا المدح أجود الصّور الأدبيّة التي تضعنا بمقام هذا القائد الهُمام، وهذه القصيدة الهادرة بمعاني الفخر والاعتزاز جاء عنوانها مطابقاً لصفات «الأسد»، حيث الشجاعة والهيبة والسؤدد والمجد؛ لأنّ مجرّد ذكر الكلمة يضعنا في جوّ القصيدة الفخمة محلّ التعبير الشعريّ الرائع في تأكيد هذه الصفات، وإرسالها بريداً لمن يحتاج لتذكيرٍ بقوّة الدولة وعنوانها ورمز سيادتها، صاحب الراية العالية، الذائد عن الحِمى، «أبو خالد» سليل الفخر والعزّة ورافع مجد الدولة إلى الأعالي في سماء البناء والتقدّم والرفعة والإنجاز.

والقصيدة تبدأ أدبيّاً، كصورة فنيّة، بإبداع رائع، حيث التساؤل: من يقدر أن ينال من الأسد- قائد البلاد، فلحمها صعبٌ، ولو افترضنا أنّ الأسد يمكن صيده، فمن هو هذا الذي يمكن أن يقدر عليه؟!، وهي صورة مستمدّة من عنفوان الأسد وصولته، ففي هذه الصورة امتناع الصيد واستحالة الاقتراب من عرين الأسد، فهي راية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، الراية البيضاء، والبيضاء هنا تعطينا معنى النقاء والتسامح والصفاء وإشاعة السلام وإدامة الأوقات السعيدة، بإذن الله، وهي صفات للقائد بطباعه النبيلة التي يُضرب بها المثل، ولذلك فإنّ هذا هو ما يتضمّنه البيت: «لو حلال اكل الأسد منهو يصيده؟!.. والأسد ما يعرف عن حل وحرام»، والبيت: «رايته بيضا وأوقاته سعيده.. وللسباع اطباع تجلب الاحترام!».

أنفة وقوّة

إنّ المقاربة أو توحيد الصفات النبيلة بين الأسد وشخصيّة القائد الكبير هي استهلال طيب وبارع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فالجميع يعلم ما للسباع من أنفة وقوّة ونفوذ، وهذا النفوذ يأتي في البيت الثالث من القصيدة مرتبطاً بـ«الحِمى» الذي يحميه القائد/‏‏‏‏ الأسد، فكلاهما منذورٌ للحِمى الذي يحميه، وهذه الصّورة الهادرة تجعلنا نحس بعظمة القصيدة قليلة عدد الأبيات وافرة المعاني وغزيرتها، وخاصةً أنّ الحال واحدة لدى المُشبّه والمُشبّه به، كطرفين للصورة الشعريّة الرائعة، فما إن يقترب أحد من حمى القائد -الأسد- أو يطمع فيه، حتى يكون مصيره الهلاك؛ لأنّ الصورة الفنيّة تتجلّى في قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «يلحجه بالناب زام وظفر زام»، وهذه صورة مستمدة من عدم صبر الأسد على أعدائه، بل من غيرته الشديدة أيضاً على حماه ومحيطه الجغرافيّ، ولذلك فالصورة تتوحّد حدّ الانطباق، بكلّ ما تحمله من بثّ الرعب والخوف في مفاصل الطامعين، الذاهبين إلى الاصطياد في حِمى الكبار، فهو حِمى الإمارات، حِمى الشيخ محمد بن زايد دام عزّه وسؤدده، إذ لا انتظار على العدوّ الطامع والمتربّص بهذا الحِمى الذي يرجو أن ينال منه، وكان الأصل ألا يفكّر هذا الطامع بمجرّد الاقتراب من هذا الحِمى؛ لأنّ المصير المؤلم سيكون له بالمرصاد، وستكون العاقبة وخيمةً جداً، حدّ الموت والهلاك.

المقام العالي الرفيع

هذه هي الصورة البليغة التي تكتمل في القصيدة بصور فرعيّة مكمّلة لها ومعززة لها في ذهن القارئ، حيث مشهد الأسد والحِمى والدار والصولة والعزّة والأنفة، وحيث القائد/‏‏‏‏ الأسد لا يهاب وليس من صفاته أن يخاف، فحتّى لو نزف وريد الأسد ولو خاض معركةً شديدةً قويّةً فإنه حتماً لا يتأخّر عنها ولا يمكن أن يتهيّبها أو يتقهقر عن خوضها، ولهذا فإنّ نزف الوريد هنا بالنسبة للسبع أو الأسد هي جرأته في الدفاع عن حماه، فهو لا يخشى نتيجة هذه المعركة لأنّه يؤمن دائماً بالمقام العالي الرفيع، وهل هناك أطيب من الدفاع عن الحِمى والاستبسال في هذا الشأن؟!.. بالطبع لا، ثمّ إنّ هذا المعنى يتعزّز في صورة ضربة الأسد الواحدة والقاتلة والتي «تفلق الصخرة وتخليها ركام»، وكذلك هو ردّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على الطامعين، فالرد حين يكون في سبيل الدفاع عن المكتسبات الوطنية ومجد الوطن، فإنّه حتماً لا يتأخّر، بل إنّه يكون ناجعاً وفي وقته المناسب، وهذه هي الحكمة التي لا تلغي لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الردّ في الوقت الحاسم، أمّا استعارة القصيدة لصورة الصخرة التي تصبح ركاماً فهي استعارة موفّقة لضربة «شديدة» لا تبقي ولا تذر، بل وتقطع دابر الطامعين ومن يتربّصون بهذا الوطن العزيز أو يسعون إلى النيل منه.

القوّة والإقدام

وفي البيت السادس من القصيدة، نحن أمام بناء المشهد القويّ والآسر الذي يرسمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حين يضعنا بصورة زئير هذا الأسد وصولته، وهو زئيرٌ له صدى كبير ووقع مخيف في النفوس، إنّه الزئير الذي يغني عن أيّ كلام، والمعنى أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، دائماً ما تصل رسالته في الوقت المناسب، عبر بريدٍ خاص، مفرداته القوّة والرهبة والسيادة، فالردّ لا يكون بالكلام وإنّما بالأفعال المشهود لها في تاريخ الإمارات العزيزة، ولهذا فإنّ البيت: «رجع صوته للذي عادي بريده.. هي رسالة توصل بليا كلام» هو مطابق لحالة القائد الهمام الشجاع قليل الكلام كثير الأفعال، فالحال واحدة بين الطرفين: المشبّه والمشبّه به في هذه القصيدة المملوءة بالقوّة والتي ترتعد لها الفرائص لما اشتملت عليه من مفردات الهيبة وإعلان الشجاعة والقوّة والعزّ والإقدام.

النبل والشجاعة

وفي البيتين الأخيرين، فإنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يعلن عن معرفته بطباع السّباع وظروفها بصفته خبيراً في معرفة قلوب الشجعان وقوّتهم وبأسهم، يؤكّد لنا، كختام لهذه القصيدة، فرادة شخصيّة القائد الهُمام الممدوح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن باقي هذه الأسود أو السباع، فشيمة هذا القائد هي النبل والشجاعة، لأنّه محلٌّ وأهلٌ للثقة في كلتا الحالتين: الحرب والسلام: «أعرف اسباع الفلا وسبعٍ أحيده.. صاحبي الموثوق في حرب وسلام!»، فهو «بو خالد» الذي ساد على كلّ السباع شيخاً وإماماً وقائداً وحكيماً وشجاعاً، يعرف مواقيت الردّ المناسب ويفهم متطلبات القيادة جيداً، حفظه الله وبارك في عمره المديد بحول الله: «ذاك «بو خالد» عسى ايّامه مديده.. لي على سباع الفلا شيخ وإمام».

بطل الحرب والسلام

إنّ هذه القصيدة هي من بديع شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمثّل لنا نفاذ شعر سموّه إلى أبعاد المشهد الملائم لمقتضى الحال، ولذلك فهي قصيدة بلاغيّة ذات صور جميلة، وهي إعلانٌ قويٌّ وردٌّ سريعٌ وحازم لمن تسوّل له نفسه النيل من حِمى الإمارات أو العبث بمكتسباتها، صاغها وجدانٌ صادقٌ لقائدٍ صادقٍ هو «بوخالد» بطل الحرب والسلام، صاحب الراية البيضاء المتسامحة والمتسامية في الوقت ذاته عن كلّ الأحقاد والضغائن والمؤامرات والعداوات.