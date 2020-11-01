184 مليار درهم تجارة الإمارات مع أفريقيا بنمو 14%

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول قارة أفريقيا خلال عام 2019 إلى 183.7 مليار درهم، مقارنة مع 161 مليار درهم عام 2018، بنمو 14%، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الاقتصاد.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولة والقارة السمراء معدلات نمو لافتة، حيث قفز إجمالي التبادل التجاري بنسبة زادت على 50.5% خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية 2019، بارتفاعه من 122 مليار درهم إلى 183.7 مليار درهم، فيما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى الدول الإفريقية بمعدلات متسارعة للاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها القارة في مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات البنية التحتية والاتصالات والزراعة.

وتأتي الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس والتي تضمنت 6 اتفاقيات دولية اقتصادية مع 6 دول في القارة الأفريقية، في مجالات تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، والخدمات الجوية، لتمنح العلاقات الاقتصادية الإماراتية قوة إضافية مع مجموعة جديدة من الدول الأفريقية لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وفيما تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لزيادة وتنويع صادراتها لأسواق أفريقيا في ظل توافر الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة، ومعدلات نمو اقتصادي عالية، تولي البلدان الأفريقية في المقابل أهمية خاصة للاستثمارات الإماراتية والتي باتت تحظى بترحيب واسع من قبل الحكومات الأفريقية التي ترى في هذه الاستثمارات نافذة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الاستثمارات إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة لتنمية شعوب القارة الأفريقية في تنمية القطاعات الاقتصادية في دولها، لا سيما في مجالات النقل الجوي والاتصالات والتعدين والطاقة المتجددة والاستثمار الزراعي وقطاع السياحة والضيافة، وإدارة الموانئ والمناطق الحرة التي تمتلك دولة الإمارات فيها خبرة واسعة.

وتُعد دولة الإمارات ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا من منطقة الشرق الأوسط بأكثر من 11 مليار دولار، وبحصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصل إلى 12%، حسب دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.