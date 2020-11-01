«الجندي» تحتفي بيوم العَلَم

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» العسكرية الشهرية، التابعة لوزارة الدفاع، عددها رقم 562 لشهر نوفمبر 2020.

وتناول العدد الجديد الصادر باللغتين العربية والإنجليزية بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «يوم العَلَم.. تأكيد على الانتماء ومواصلة مسيرة الارتقاء والنهضة بدولة الإمارات»، حيث أكدت أن «يوم العَلَم» مناسبة وطنية غالية على قلوب مواطني دولة الإمارات، ففيها يتم تأكيد الاتحاد خلف أهداف وغايات وطنية واضحة، وتجدد التمسك بالحفاظ على ارتباط شعبها، وتلاحمهم للحفاظ على إنجازات الدولة، وتعيد تأكيد مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من أجل السمو بالوطن والحفاظ على رفعته وتقدمه، بل وريادته في مصاف دول العالم المتقدمة. ويرصد العدد الجديد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية، التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وجديد السلاح بمختلف دول العالم.