انخفاض الحرارة 6 درجات

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عن السمات المناخية لشهر نوفمبر إلى تأثر الدولة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحياناً، خاصة ليلاً على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية، والرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض أيام.

كما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر، مما يهيّئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف، كما تعبر بعض المنخفضات الجوية المنطقة مصحوبة بكتل هوائية باردة في طبقات الجو العليا، قد تؤدي إلى تكون السحب وسقوط بعض الأمطار.

وتشير التوقعات لشهر نوفمبر هذا العام، وفقاً للتقرير، إلى أن معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر سوف تكون أقل من المعدل بقليل، كما تشير التوقعات أيضاً إلى أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر سوف تكون حول المعدل أو أعلى بقليل.

وأوضح التقرير أن شهر نوفمبر يُعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، ويتميز هذا الشهر باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 - 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيداً عن المنطقة.

ودلل المركز في تقريره بإحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية منها درجات الحرارة، والتي يكون متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 24 و25°م، بينما متوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و31 °م. ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و21 °م، وقد كانت أعلى درجة حرارة 38.8 °م في حرس حدود الجزيرة سنة 2009، بينما كانت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2009 والتي بلغت 4.1 °م.