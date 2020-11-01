مدير إدارة الصيدلة بـ «صحة دبي» لـ «الاتحاد»: توصيل أكثر من مليون عبوة دواء لمنازل المرضى

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، أنها وفرت أكثر من 1.195 مليون عبوة دوائية، وقامت بتوصيلها إلى المرضى في منازلهم على مستوى الدولة، منذ انطلاق خدمة مبادرة «دوائي الرعاية الصيدلانية المنزلية» في يناير الماضي وحتى أكتوبر الجاري. وقال الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، في تصريح لـ «الاتحاد»: إن «الهيئة وفرت 398.424 صنفاً دوائياً للمرضى منذ بداية العام وقامت بتوصيلها إليهم في منازلهم».

وأضاف: «تتوزع هذه الأصناف على قرابة 50 ألف وصفة دوائية للمرضى المستفيدين، وتأتي مبادرة (دوائي للرعاية الصيدلانية المنزلية) في إطار رفع مستوى سعادة ورضا المرضى عن طريق توفير أدويتهم وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لأخذها».

وأعلن السيد، أنه تم التوسع في الخدمة منذ شهر لتشمل كذلك الرعاية الصيدلانية المنزلية، والتي يقوم بها فريق من مزودي الرعاية الصحية المرخصين لتسليم الأدوية وإعطاء الحقن «الإبرة» للمرضى في المنازل، وقد أنجزت الهيئة ممثلة في إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية 200 زيارة منزلية، وبذلك أصبح اسم المبادرة مقروناً بالرعاية الصيدلانية المنزلية. وأشار إلى أنه تم التوسع قبل ذلك في خدمات مبادرة دوائي، لتشمل مختلف مناطق الدولة وذلك مع تحدي كوفيد - 19، حيث تعمل المبادرة تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى، خاصة تلك التي لا يمكن الإيفاء بها وخاصة في الظروف الاستثنائية، وتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع.

وأكد أن المبادرة حققت نتائج مهمة وملموسة خلال الفترة الوجيزة الماضية، أبرزها تقليل وقت الانتظار لبدء العلاج أو متابعته وإعطاء الدواء في بيئة آمنة للمرضى وعائلاتهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على مستشفيات ومراكز الهيئة.

وأوضح السيد، أن فريق العمل القائم على تنفيذ المبادرة يتولى حصر المرضى الذين يحضرون للمستشفى أو المراكز الصحية لأخذ الحقن، والتواصل مع المرضى للاتفاق على الوقت والمكان المناسب لهم لزيارتهم وإعطائهم الحقن «الأدوية» وتوفير خدمات الرعاية الصيدلانية لهم في منازلهم.

وقال: «كما يقوم الفريق المختص من مزودي الرعاية الصيدلانية من صيادلة وممرضين مرخصين، بزيارة المرضى بحسب الجدول المتفق عليه وتقديم الخدمات اللازمة من توفير الأدوية وإعطائها (حقنها)، وتوفير الاستشارات الصيدلانية والصحية اللازمة لهم».

ولفت إلى ضمان إجراءات التوثيق والتقرير، مشدداً على أن كل هذه الإجراءات تتم ضمن بيئة محكمة ومراقبة، بما يتعلق بسلامة وأمان المرضى ومزودي الرعاية الصيدلانية، والحفاظ على خصوصية بيانات المرضى، وحوكمة إجراءات الخدمة.

الصيدلية المتنقلة

وذكر مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بالهيئة، أن كل خطوات مبادرة «دوائي الرعاية المنزلية الصيدلانية» تتم وفق إجراءات السيطرة ومراقبة العدوى، مشيراً إلى أنه يتم توصيل الأدوية، من خلال ما يعرف بـ «الصيدلية المتنقلة»، وهي سيارات مجهزة ببرادات خاصة لحفظ الأدوية. وأفاد بأنه يتم تسليم الأدوية والتوضيح للمريض وأهله كيفية استخدام الأدوية والجرعات والأوقات المحددة، وإذا ما كانت قبل الأكل أو بعده، وكيفية تخزين الأدوية، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على توفير الدواء لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والحالات المرضية الصعبة التي تحول ظروفها الصحية، دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لتسلم الدواء. وبين أن خدمة «دوائي» تعد الأولى من نوعها عالمياً في تكاملها، وفي أنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة البيانات والمعلومات في الهيئة، وتقدم من خلال حافلة مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات، يرافقها صيدلي متخصص لتسليم الدواء وتقديم الاستشارات، والإجابة عن أي استفسارات، كما تقدم بشكل متواصل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وأوضح السيد، أن الخدمة متوافرة في كل صيدليات هيئة الصحة بدبي، ويتم توصيلها مجاناً للعميل.