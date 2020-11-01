ندوة عن قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بالعين

العين (الاتحاد)

نظمت كلية القانون بجامعة الإمارات بالعين ندوة عن بُعد بعنوان «التعديلات الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي 2018»، بالتعاون مع الجمعية العلمية لكليات الحقوق والقانون العربية، بحضور المستشار صلاح الدين أحمد فؤاد- رئيس النيابة في حكومة رأس الخيمة، ونخبة من خبراء القانون، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وأشار الدكتور محمد شاكر الحمادي، أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية القانون بالجامعة، إلى أن الندوة سلطت الضوء على هذه التعديلات المُستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، والتي تستهدف تحقيق العدالة المنصفة والناجزة، وإفساح المجال أمام العدالة التصالحية، والأخذ بنظام المراقبة الإلكترونية، بما يفيد وقوف الباحثين والطلاب والقانونين وأفراد المجتمع بصفة عامة على هذه التعديلات، من منطلق قيام كلية القانون بدورها في خدمة الجامعة والمجتمع.