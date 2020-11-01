المري يستعرض مؤشرات «أداء مالية» شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

استعرض معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مؤشرات الأداء العام للإدارة العامة للمالية، الذي تضمن مؤشر متوسط الالتزام بالموازنة المعتمد من الحكومة، والذي حقق نسبة 100% في الالتزام بالموازنة العامة في العام الماضي، بالإضافة إلى استعراض خطط ونتائج الخفض في النفقات «الإنفاق المتعقل»، ونتائج تقييم الأداء المؤسسي والسعادة الوظيفية والخطة التطويرية والمشاريع التحسينية في الإدارة العامة.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط.

واطلع المري على خطة وتقرير الترشيد على مستوى القوة، حيث بلغت نسبة الترشيد في العام الماضي 9.65% وكان المستهدف 8.9%، وذلك من خلال تطبيق العديد من برامج الترشيد، ومن ضمنها التأهيل والخصخصة وأتمتة العمليات وغيرها من البرامج الأخرى.

كما اطلع معاليه على خطة ترشيد النفقات خلال جائحة «كورونا»، والتي بلغت 86% في القطاعات، و12% في اللجان، و2% في المجالس.

واستمع معاليه إلى شرحٍ حول مؤشرات إدارة الموازنة والحسابات وخطة الإدارة خلال السنوات الخمس القادمة، والتي تهدف ضمان تحقيق مؤشر الالتزام بالموازنة العامة، والعمل على تحقيق إنجازات الإدارة، ومن ضمنها تسليم مشروع موازنة القيادة العامة لشرطة دبي 2021 - 2023، وتطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية.

كما استمع معاليه إلى شرح حول مؤشر إدارة الإيرادات ونتائجها وأهم الإنجازات، ومنها الفوز بالمركز الأول في المشروع المعرفي في فئة 7 نجوم عن مشروع الإيرادات الموحد، بالإضافة إلى استعراض مؤشر الدفعات الخاص بالموردين، والمبادرات التي أدت إلى تحسين المؤشر وبرنامج المحاسب الذكي، الذي سيتم تطبيقه في العام القادم.