90.6 ألف مواطن مؤمن عليهم في «أبوظبي للتقاعد»

أبوظبي ( الاتحاد)

كشفت إحصاءات صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 90.613 مواطناً، شكّلت نسبة الذكور منهم 55%، مقابل 45% من النساء، فيما بلغ إجمالي عدد المؤمّن عليهم الجدد خلال الربع الثالث من العام الجاري، 470 مؤمّناً عليه جديداً.

وأشار الصندوق، في النشرة الإحصائية ربع السنوية التي أصدرها مؤخراً، إلى أن القطاع الحكومي يضم النسبة الأكبر من المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق، إذ يبلغ عددهم 81.758، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم من المواطنين العاملين في القطاع الخاص 8.855 مؤمناً عليهم.

ووفقاً للنشرة، بيّنت إحصاءات الصندوق أن مجموع جهات العمل المسجلة لدى الصندوق بلغ حوالي 1533 جهة عمل، منها 1230 تابعة للقطاع الخاص، و303 جهات في القطاع الحكومي، فيما بلغ متوسط سن المؤمّن عليهم 36 سنة، وبلغ عدد متوسط سنوات الخدمة 9 سنوات. وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 12.457 متقاعداً، يمثل الذكور 79% منهم، فيما تمثل النساء 21%، لافتة إلى أن أعداد المتقاعدين الجدد بلغت 147 متقاعداً، منهم 141 متقاعداً من القطاع الحكومي، و6 متقاعدين في القطاع الخاص.

وفيما يخص توزيع المتقاعدين الجدد حسب أسباب التقاعد، أوضحت النشرة الإحصائية، أن 32% تقاعدوا بسبب استكمال سنوات الخدمة، و29% تقاعدوا تحت بند (امرأة ولديها أبناء)، و22 % لبلوغ سن التقاعد، و2% لعدم اللياقة الطبية، و14% بسبب الوفاة.